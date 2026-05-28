Промпредприятия с начала года получили 653 млн рублей от нижегородского ФРП

В 2025 году региональный и федеральный Фонды развития промышленности профинансировали в Нижегородской области 43 проекта на 14,7 млрд руб. Объем поддержки превысил уровень 2024 года в 2,3 раза. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании областного заксобрания, выступая с отчетом о работе регионального правительства в 2025 году.

По его словам, с 2017 года общая капитализация регионального ФРП составила почти 1,8 млрд руб. С начала 2026 года предприятия региона привлекли 653 млн руб. в виде льготных займов регионального Фонда развития промышленности.

За весь период деятельности по программам ФРП в Нижегородской области профинансировано 248 заявок на 45,9 млрд руб. Из них 94% — доля привлеченных федеральных средств.

«В 2025 году 15 промышленных предприятий региона получили субсидии на приобретение нового оборудования на сумму порядка 86 млн руб. Кроме того, в прошлом году поддерживались малые технологические компании. С начала года они привлекли почти 1 млрд руб. льготных займов на развитие бизнеса в сфере производства хроматографов, разработки ПО и IT-консалтинга»,— отметил Глеб Никитин.