В Перми демонтируют незаконно установленную кофейню

В Мотовилихинском районе Перми демонтируют сразу два самовольно установленных объекта. Как следует из распоряжения, подписанного главой района Андреем Чернятьевым, речь идет о павильоне Gudmen Coffee по ул. Тургенева, 35, и овощном киоске на ул. Юрша, 80. Мероприятия по принудительному демонтажу поручено организовать отделу потребительского рынка администрации Мотовилихинского района. 

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.