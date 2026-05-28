Зарубежные СМИ: В каком случае США и Иран могут возобновить боевые действия?

Дональд Трамп не чувствует политического давления из-за войны в Иране. Об этом он заявил на встрече с журналистами в среду. По словам президента, его не волнуют промежуточные выборы, а у администрации сейчас другие приоритеты. Глава Пентагона Пит Хегсет тем временем отметил, что Вашингтон готов возобновить полномасштабные боевые действия, если сделку с Ираном не удастся заключить в ближайшее время. Утром 28 мая Иран и США вновь обменялись ударами. Но режим прекращения огня еще в силе. Ситуация накаляется во всем регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

Reuters приводит две версии развития событий утром на Ближнем Востоке. По словам источника из американской администрации, США провели «сугубо оборонительную» операцию ради «сохранения режима тишины». Поводом к ударам стал запуск четырех иранских дронов над Ормузским проливом. Тем временем агентство Tasnim, на которое ссылается Reuters, утверждает, что Корпус стражей исламской революции открыл огонь по американскому танкеру, пытавшемуся пройти через пролив. После этого США ударили по району около Бендер-Аббаса. Тегеран сообщает, что жертв и разрушений не было.

The New York Times подчеркивает, что нынешние атаки стали продолжением серии операций, начавшихся еще в 25 мая. Тогда США нанесли удары по ракетным установкам на юге Ирана и уничтожили два катера, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Газета пишет, что разведка США заметила «подозрительную активность» противника еще за сутки до первых атак. В Вашингтоне считают, что Тегеран проверяет, как далеко может зайти в условиях хрупкого перемирия, объявленного Дональдом Трампом. Сам глава Белого дома несмотря на рост цен на бензин и приближение промежуточных выборов в США, заявил, что не чувствует политического давления и не собирается ускорять переговоры с Тегераном. По его словам, главная цель Вашингтона сейчас не допустить появления ядерного оружия в Иране, а цены на топливо «скоро резко упадут». Тем временем, глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил полноценным возобновлением боевых действий в регионе.

Новые удары лишь подтверждают, насколько далеко возможное соглашение, заключает Bloomberg. США одновременно усилили экономическое давление и ввели санкции против Управления пролива Персидского залива — структуры, которая теперь требует платы за проход судов через Ормуз. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Тегеран «вымогает деньги у мировой торговли». Кроме того, США пригрозили Оману — своему союзнику, который обсуждал с Ираном совместное управление Орумзом. «Пролив будет открыт для всех. Никто не будет его контролировать», — заявил Трамп, добавив, что Оману придется «вести себя как все остальные». По данным агентства, Иран требует от судов до $2 млн за «безопасный проход» через Ормузский пролив. После сообщений о новых ударах цены на нефть Brent вновь пошли вверх, а азиатские рынки начали снижаться.