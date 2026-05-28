В майские праздники трафик на трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани вырос на 20%

Трафик на трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани в майские праздники вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

По его словам, поток большегрузного транспорта на отдельных участках увеличился почти на 40%, а среднесуточная интенсивность движения в праздничные дни достигала около 16 тысяч проездов.

В целом по сети скоростных дорог «Автодора» также отмечен традиционный рост нагрузки в майские праздники, особенно на направлениях М-12, М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

Анна Кайдалова