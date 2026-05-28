Компания «Донвард-ГС» получит в Удмуртии участок для строительства нового цеха

Производитель гидравлического оборудования «Донвард-ГС» получит в Ижевске земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов для строительства цеха по дробеструйной обработке металла. Соответствующее распоряжение главы республики выложено на сайте регионального правительства. Вид разрешенного использования участка — производственная деятельность.

Компания «Донвард — ГС» является производителем и поставщиком гидравлического оборудования и компонентов. Завод базируется в ижевске. он располагает шестью основными цехами общей площадь. 5 тыс. кв. м, 105 единицами станков и другого оборудования. «Донвард — ГС» входит в оборонно-промышленный комплекс региона, говорится на сайте предприятия.

По данным портала «Чекко», ООО «Донвард-ГС» было зарегистрировано в апреля 2011 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По информации за 2021 год, чистая прибыль компании составляла 43,8 млн руб. при выручке в 304,9 млн руб. Управляющий компанией и учредитель (доля 85%) — Алексей Перескоков, соучредитель (15%) — Максим Санников.