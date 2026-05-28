Томский бюджет недополучил 1,8 млрд руб. в связи с национализацией «КДВ Групп»

Снижение доходов бюджета Томской области по итогам 2025 года обусловлено, в том числе, неполучением средств после национализации холдинга «КДВ Групп». Об этом сообщила начальник департамента финансов региона Юлия Фролова в ходе заседания областной думы 28 мая.

«Уменьшение случилось от НДФЛ — недопоступление 1,8 млрд руб. в связи с ситуацией с "КДВ Групп". Это решение суда, мы не получили дивиденды, они теперь ушли из областного бюджета»,— пояснила она.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году бюджет Томской области был исполнен с дефицитом в размере 18,5 млрд руб. Доходы региона сократились до 106,4 млрд руб., расходы — до 124,9 млрд руб.

В октябре 2025 года Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав владельца группы компаний КДВ — Дениса Штенгелова (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении), его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы были обращены в доход государства.

Александра Стрелкова