В ЦБ заявили о планах повысить триггер списания субордов до 6,5%

Центробанк планирует повысить триггер списания субординированных облигаций (субордов), включаемых в капитал первого уровня банков, с 5,125% до 6,5% и ввести механизм их восстановления. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«Нам важно, чтобы этот инструмент быстрее начинал работать. Это позволит банкам быстрее восстанавливаться в условиях, если что-то пошло не так, но еще не наступил полноценный стресс», — заявил господин Данилов. Он также уточнил, что до списания при снижении любого из трех нормативов достаточности ниже определенных значений будет ограничиваться выплата купонов. Для Н1.1 пороговое значение составит 7,5%, для Н1.2 — 9%, а для Н1.0 — 11%.

Банк России также создаст механизм восстановления субордов после улучшения финансовой устойчивости банка, чтобы повысить заинтересованность инвесторов. По словам Александра Данилова, важно соблюсти баланс между интересами акционеров и инвесторов. «До момента восстановления суборда должен быть запрет на выплату дивидендов, а если в течение трех лет банк не рассчитается с инвестором, то может быть введено ограничение на прирост активов», — заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики.

Центробанк также больше не будет требовать бессрочности субордов, учитываемых в капитале первого уровня, — теперь достаточно срока не менее 10 лет. Но при этом регулятор будет следить, чтобы за один год не было снижений пиковой достаточности более чем на 1 п. п. Александр Данилов сообщил, что новое регулирование может заработать к концу 2027 года.

Субординированные инструменты — это высокорисковые «младшие» облигации. Они предполагают повышенную доходность, но их владельцы при банкротстве или санации банка получают возмещение последними.