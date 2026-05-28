Астраханский облсуд обязал минздрав открыть ФАП в поселке с 634 жителями

Астраханский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, обязавшей региональный минздрав и Красноярскую районную больницу создать фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тальниковый. Апелляционная жалоба ответчиков отклонена, требования прокурора Красноярского района признаны законными и обоснованными, сообщили в пресс-службе инстанции.

Основанием для иска стала проверка доступности медпомощи. Выяснилось, что в поселке проживает около 634 человек. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 543н, в населенных пунктах с числом жителей от 301 до 1 тыс. человек вне зависимости от расстояния до ближайшей медорганизации должны быть организованы ФАПы или фельдшерские здравпункты. 11 марта этого года районный суд счел отсутствие такого пункта в Тальниковом недопустимым.

Представители министерства и правительства Астраханской области — последнее выступало в споре заинтересованным лицом — пытались оспорить решение, ссылаясь на региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» (постановление от 26 марта 2026 г. № 98-П), согласно которой строительство ФАПа в поселке запланировано на 2026 год. Однако облсуд отклонил этот довод: программа была утверждена уже после вынесения решения районным судом. Также апелляция не приняла аргумент о бюджетных полномочиях, указав, что суд не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность министерства, а понуждает его исполнить возложенную законом обязанность.

Чиновники и руководство районной больницы должны в течение шести месяцев развернуть в поселке полноценный медицинский пункт. Решение может быть обжаловано в кассации в течение полугода, указано в акте суда.

Нина Шевченко