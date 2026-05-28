Глава Прикамья опубликовал видео с тренировкой мобильной огневой группы

Губернатор Дмитрий Махонин опубликовал в своих соцсетях видео с тренировкой одной из мобильных огневых групп (МОГ), созданных в Пермском крае. «Атаки беспилотников на предприятия и жилые дома требуют быстрого и серьезного ответа,— написал глава региона.— На защиту выходят МОГи. Это оперативное подразделение со специальным вооружением и оборудованием. Их задача — мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Следующая фотография 1 / 2 Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Напомним, о создании территориального отряда по борьбе с беспилотниками «БАРС-Прикамье» глава региона Дмитрий Махонин сообщил 8 мая.

Позже краевой минтербез рассказал о требованиях к кандидатам в формируемое региональное подразделение БАРС (боевой армейский резерв страны), предназначенное для защиты воздушного пространства Пермского края от вражеских беспилотников. В состав подразделения войдут мобильные огневые группы (МОБ). Попасть в них могут граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве, не имеющие судимостей и годные по состоянию здоровья. Все новобранцы обеспечиваются техникой и амуницией, проходят двухнедельную подготовку.

Для бойцов МОБ предусмотрено сохранение рабочего места с денежным содержанием в размере средней заработной платы по месту работы. Выплаты будет производить и Минобороны РФ. Для записи в региональное подразделение БАРС необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.