Сегодня вечером сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Египта. Встреча состоится на Каирском международном стадионе. Изначально планировали сыграть на другой арене, которая носит название «Миср», но египтяне в последний момент приняли решение о замене.

Представьте: сборная вышла на чемпионат мира. Причем в отборочных матчах вынесла почти всех соперников, забила 20 мячей в 10 встречах, а пропустила всего два. Все это исполнили египтяне, с которыми сегодня предстоит играть российским футболистам.

Понятно, как дома такую команду будут провожать на первенство планеты? И нетрудно догадаться, что хозяева, естественно, выйдут в основном составе, а еще постараются воодушевить болельщиков на трибунах своей игрой. Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин дал сопернику очень высокую оценку:

«Понятно, что это самый сильный соперник за последние годы.

И то, что он готовится к чемпионату мира, а все лучшие игроки будут играть, для нас станет большим плюсом. Это, опять же, если посмотреть на наших футболистов на фоне игроков сборной Египта, которые поедут на чемпионат мира».

Две главные звезды египтян — Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Омар Мармуш из «Манчестер Сити» — должны появиться на поле, и отбывать номер в таком матче они точно не будут, считает футбольный эксперт Эдуард Мор:

«Мармуш не всегда играет в "Сити", ему нужно набирать форму и показывать, что все-таки он является грандом. А у Салаха закончился контракт, он уже уходит из "Ливерпуля", ему сейчас тоже нужно показывать товар лицом, чтобы на хороших условиях перейти в другой клуб. Для него игры сейчас станут своеобразной ярмаркой».

В российской команде звезд международного уровня в данный момент немного.

Был Александр Головин из «Монако», но он сломал палец и, по словам главного тренера Валерия Карпина, выбыл минимум на месяц. Из легионеров остался Алексей Миранчук из заокеанской «Атланты». Амира Ибрагимова из юниорского состава «Манчестер Юнайтед» в этот ряд пока не поставишь, уверен футбольный эксперт Александр Гришин:

«Вызывать из юношеской команды в национальную сборную игрока — то же самое, что взять любого футболиста из дубля и говорить, что он перспективный. То, что мальчик оказался в "Манчестер Юнайтед" в молодежной команде, не значит, что он суперперспективный. Таких игроков очень много».

Правда, к звездам уже можно причислять полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который, если верить порталу Transfermarkt, сейчас стоит €28 млн и, кажется, по-прежнему ведет переговоры с ПСЖ о переходе. Кстати, если говорить о деньгах, то россияне значительно дороже египтян. Общая стоимость футболистов Египта — чуть выше €135 млн, а России — около €240 млн. Правда, букмекеры, несмотря на это, считают фаворитами хозяев. Ну и обилия голов в предстоящем противостоянии ждать не стоит, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Большого количества голов может и не быть.

Мы можем увидеть изысканный футбол, но не голевой. Хотя не исключаю, что команды чуть подраскроются. Все-таки у нашей сборной нет такой необходимости жестко играть на результат. Расклад может быть каким угодно. Но я думаю, если счет будет, например, 0:0 или 1:1, мы все равно получим удовольствие».

Что же касается замены стадиона в последний момент, можно сказать, этот факт вряд ли скажется на российских футболистах. Принимающая сторона делает, как удобно своим болельщикам, что не совсем правильно, но в целом логично. Если верить словам пресс-офицера предстоящего матча Махмуда Эссама, на трибунах ожидается 50 тыс. человек. Поэтому, футболистам сборной России, похоже, сегодня придется вспомнить, что такое играть под давлением.

Владимир Осипов