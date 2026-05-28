В Самаре прокуратура добилась изъятия у Алексея Шаповалова 14,3 га земель в «Дубках»

Кировский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры Самарской области об изъятии у Алексея Шаповалова и подконтрольных ему компаний 14,3 га земель в лесопарке «Дубки». Согласно решению суда, бизнесмен обязан снести самовольные постройки.

В марте 2025 года ведомство подало заявление в суд с требованием передать участки в собственность Российской Федерации. Часть земель Алексей Шаповалов приобрел у «Самарского подшипникового завода» на месте бывшего детского лагеря «Рассвет», еще 5,6 га были куплены у регионального минимущества.

В феврале арбитражный суд обязал компанию бизнесмена ООО «Квартал» вернуть городу стадион «Буревестник». Речь идет о семи земельных участках общей площадью 23,5 га на ул. Буянова, 135. Кроме того, в том же месяце в Саратове суд изъял у другой компании Алексея Шаповалова — ООО «Омега» — участки площадью более 28 га в историческом центре города рядом со сквером «Территория детства».

Прокуратура настаивала на том, что участки были получены по сомнительной схеме и не должны находиться в частной собственности.

Сабрина Самедова