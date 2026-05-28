Причиной пожара в автобусе на Алтае стало короткое замыкание электропроводки

Короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке стало причиной возгорания автобуса в Бийске (второй по численности населения город Алтайского края). Об этом сообщили в спасательном ведомстве региона.

По информации МЧС, маршрутный автобус загорелся в микрорайоне Зеленый Клин Бийска. Пассажиры покинули салон самостоятельно до прибытия первых пожарных расчетов. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Его тушили семь спасателей и две автоцистерны.

Илья Николаев

