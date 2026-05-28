Глеб Никитин: «Снижение ключевой ставки ЦБ РФ пока не дало ощутимых результатов»

Осторожное снижение ключевой ставки ЦБ РФ пока не дало ощутимого результата для для оживления инвестиционной активности бизнеса, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он заявил на заседании областного парламента 28 мая, отметив, что объемы кредитования в регионе упали на 30%.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Однако инвестиции в Нижегородской области в 2025 году не упали. Они немного подросли "выше наших ожиданий", суммарно составив 743 млрд руб. В абсолютном выражении больше, чем годом ранее, но впервые за девять лет в сопоставимых ценах снижение составило почти 10%»,— рассказал глава региона.

Он также напомнил, что валовой региональный продукт Нижегородской области в 2025 году составил 1,1%. В целом за предыдущие три года нижегородская экономика выросла на 17%.

«Это заметно больше, чем в среднем по России. Выросли объемы производства сельхозпродукции, регион полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Стабильный госзаказ позволил удержать ситуацию в промышленности. При этом из-за укрепления рубля и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка наблюдается спад в автопроме, металлургии, лесопромышленном комплексе и на химических производствах. Непростая ситуация сложилась в строительстве, сокращение объемов ввода жилья в прошлом году составило 12,8%»,— сообщил глава региона.

Как сообщалось, по итогам 2024 года рост валового регионального продукта Нижегородской области составил 3,3%. Региональные власти тогда предполагали, что в 2025 году «может быть незначительное замедление экономического роста», но по ключевым направлениям Нижегородская область покажет рост.

