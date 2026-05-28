HH.ru: спрос на курьеров в Свердловской области за год вырос на треть

В Свердловской области за год спрос на курьеров вырос на треть, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. При этом рост онлайн-торговли стимулирует компании нанимать персонал на всех этапах логистики, включая складскую обработку и доставку заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Направление логистики входит в топ-6 по уровню спроса на персонал в Свердловской области: на него приходится 12% от всех предложений о работе. По итогам первого квартала количество вакансий для курьеров в регионе увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику также показали вакансии для диспетчеров (+16%).

Наиболее востребованными специалистами сферы стали водители и экспедиторы — на них приходится 26% вакансий. Доля вакансий для курьеров и почтальонов составила 17%, для упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков — 13%, для кладовщиков и приемщиков товаров — 12%. Еще 11% предложений приходится на машинистов, а 10% — на грузчиков.

Самые конкурентные медианные зарплатные предложения работодатели региона предлагают курьерам и почтальонам — 159,2 тыс. руб. Далее следуют руководители отдела логистики (130 тыс. руб.), машинисты (116,4 тыс. руб.), водители и экспедиторы (101,6 тыс. руб.), начальники склада (95 тыс. руб.), а также менеджеры по логистике, менеджеры по ВЭД и начальники транспортного отдела — 90 тыс. руб.

Медианная зарплата диспетчеров составляет 75 тыс. руб., упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков — 73 тыс. руб., кладовщиков и приемщиков товаров — 70,4 тыс. руб., бортпроводников — 68,5 тыс. руб., грузчиков — 58,9 тыс. руб.

Ирина Пичурина