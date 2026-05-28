Совет директоров «Базиса» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров ПАО «Группа компаний "Базис"» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения) рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 7,2 руб. на акцию. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации.

Всего на дивиденды планируется направить 1,188 млрд руб. Годовое собрание акционеров по этому вопросу состоится 30 июня. Список тех, кто сможет претендовать на дивиденды, определят до 20 июля.

Согласно дивидендной политике, «Базис» стремится выплачивать дивиденды в размере не менее 50% NIS (чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов), если показатель чистый долг / OIBDAC (OIBDA, скорректированная на сумму капитализированных расходов) составляет до 1х. Если показатель чистый долг / OIBDAC составляет от 1х до 2х, выплаты составят минимум 25% NIC. Если же соотношение будет 2х-3х, совет директоров может принять решение о выплате с учетом нескольких факторов, в том числе финансовых результатов, размера нераспределенной прибыли прошлых лет и объема капзатрат. Дивиденды не выплачиваются, если уровень долговой нагрузки превышает 3x.

По итогам 2025 года «Базис» получил 2,37 млрд руб. скорректированной NIS, увеличившись на 33%. Соотношение чистый долг / OIBDA составило 0,4х.

«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В декабре прошлого года ГК «Базис» провела IPO.