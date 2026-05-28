В Астраханской области бензин для АЗС подешевел на 10%, а для водителей подорожал

В Астраханской области снизились цены производителей на автомобильный бензин. По данным Росстата на конец апреля 2026 года, цена упала на 10,6%. При этом в среднем по стране закупочные цены на топливо выросли на 6,1%.

В Астраханской области закупочные цены на топливо упали на фоне общероссийского роста

Фото: Марина Окорокова

Средняя потребительская цена на бензин марки А-95 равнялась в апреле в Астраханской области 69,98 руб. за литр, марок АИ-98 и выше — 94,94 руб. за литр. Дизельное топливо астраханцы могли купить по 74,56 руб. за литр.

По данным Росстата, средняя потребительская цена на бензин в регионе в прошлом месяце составляла 67,82 руб. за литр. В марте 2026 г. стоимость равнялась 67,49 руб.

