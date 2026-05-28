Прокуратура вернула в собственность РФ имущество пермского порта на 1 млрд рублей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Пермского края о признании недействительными договоры купли-продажи имущества ОАО «Порт Пермь». Речь идет о 19 земельных участках и объектах инженерно-портовой инфраструктуры. Их общая стоимость составляет около 1 млрд руб. Соответствующие договоры были заключены между ОАО «Порт Пермь» и ТУ Федерального агентства управления государственным имуществом Прикамья.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, спорные объекты истребованы в собственность государства из незаконного владения организаций, получивших имущество по сделкам в связи с установлением корпоративного контроля иностранного инвестора над деятельностью ОАО «Порт Пермь». Суд согласился с позицией прокуратуры края, удовлетворив заявленные требования в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Арбитражные споры, касающиеся имущества ОАО «Порт Пермь», длятся с 2009 года. В первоначальном споре АО «Порт Пермь» добилось признания недействительным отказа теруправления Росимущества в приватизации объектов портовой инфраструктуры. Эти активы расположены в центре Перми, на ул. Решетниковский спуск, 1. Тогда Арбитражный суд Пермского края подтвердил, что ОАО «Порт Пермь» имеет право их преимущественного выкупа. В спорное имущество также входят больше 30 земельных участков и находящиеся на них объекты недвижимости.

Затем это решение было отменено. Прокуратуре удалось доказать, что судебный процесс 2009 года был частью схемы по установлению над портом иностранного контроля в лице гражданина Великобритании Чарльза Батлера, которого заочно осудили за хищение активов порта. Часть спорного имущества, как считает надзорный орган, в том числе и земельные участки общей площадью 12,5 га, была передана третьим лицам. В 2025 году требования прокуратуры были удовлетворены.