В Челябинскую область не пропустили фуру с овощами из-за спрятанной капусты

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз фуры с овощами и фруктами, в которой спрятали капусту без документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Екатеринбург, перевозил 6 т баклажанов, 5 т дынь, 5 т цветной капусты и 2 т редьки дайкон. Во время рентгеновской проверки специалисты обнаружили в глубине кузова мешки со свежей капустой. Продукция не была заявлена в сертификате. Должностные лица вынесли предписание о возврате товара в соседнюю страну.

Ранее сотрудники регионального управления Россельхознадзора трижды запрещали въезд грузовиков, в глубине которых была спрятана не заявленная в документах продукция.

Виталина Ярховска