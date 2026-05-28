Жительница Красновишерска предстанет перед судом за торговлю контрафактом

В отделе МВД России «Чердынский» окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Красновишерска. Она обвиняется в приобретении и продаже никотинсодержащей продукции без маркировки, совершенных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Ранее полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена немаркированная никотинсодержащая жидкость для электронных систем доставки никотина. Из незаконного оборота изъято около 1,4 тыс. емкостей на общую сумму более 2,7 млн руб.

Следствием установлено, что частная предпринимательница с августа по ноябрь 2025 года приобрела крупную партию жидкости для вейпов и электронных сигарет, после чего поместила продукцию в торговые павильоны.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.