В центре Самары образовались пробки из-за перекрытия ул. Комсомольской
В историческом центре Самары сегодня, 28 мая, затруднено движение автомобилей из-за перекрытия ул. Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. О том, что на участке ремонтируется водовод, вчера вечером сообщили в администрации города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Автомобилистам рекомендуется выбирать для объезда соседние улицы, а пассажирам автобусов № 226 учитывать, что маршрут временно изменен. Объезд участка ремонта проходит через улицы Фрунзе, Пионерскую, Куйбышева, Комсомольскую, далее по обычной схеме. По указанным улицам маршрут пролегает в обоих направлениях»,— говорится в сообщении.
О дате завершения ремонта пока не известно — она будет определена после земляных работ. По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в случае, если отключение холодной воды будет длительным, жителям предоставят бойлер.