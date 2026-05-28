В центре Самары образовались пробки из-за перекрытия ул. Комсомольской

В историческом центре Самары сегодня, 28 мая, затруднено движение автомобилей из-за перекрытия ул. Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. О том, что на участке ремонтируется водовод, вчера вечером сообщили в администрации города.

«Автомобилистам рекомендуется выбирать для объезда соседние улицы, а пассажирам автобусов № 226 учитывать, что маршрут временно изменен. Объезд участка ремонта проходит через улицы Фрунзе, Пионерскую, Куйбышева, Комсомольскую, далее по обычной схеме. По указанным улицам маршрут пролегает в обоих направлениях»,— говорится в сообщении.

О дате завершения ремонта пока не известно — она будет определена после земляных работ. По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в случае, если отключение холодной воды будет длительным, жителям предоставят бойлер.

Сабрина Самедова