Отара овец разрушила памятный геоглиф в Хакасии

Власти Хакасии намерены восстановить геоглиф в Усть-Абаканском районе, который был разрушен отарой овец. «Солярный знак» был заложен в рамках акции «Сады памяти», сообщило министерство лесного хозяйства республики.

«Более 60% высаженных сеянцев сосны — около 3 тыс. молодых деревьев — оказались вырваны из земли и разбросаны по территории»,— говорится в сообщении о нанесенном объекту уроне.

По данным МВД по Республике Хакасия, геоглиф в аале Сапогов уничтожила бесконтрольно пасущаяся отара овец. Владельцу животных, жителю Абакана, предстоит возместить ущерб. Его размер устанавливается.

Геоглиф был создан 15 мая. Тогда более 350 жителей республики высадили свыше 6 тыс. сеянцев сосны. Размер арт-объекта составил 100х100 м.

