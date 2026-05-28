Песков: Уиткоффа и Кушнера ждут в России

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера ждут в России и будут рады их видеть, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как только они будут готовы — мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время»,— сказал господин Песков. Так он ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева о том, может ли визит господ Уиткоффа и Кушнера состояться во время Петербургского международного экономического форума в июне.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, представители США могут приехать в Россию в ближайшие недели. При этом американский госсекретарь Марко Рубио говорил, что страна не заинтересована в том, чтобы вести безрезультатные переговоры, но готова способствовать украинскому урегулированию. «Звоните в Белый дом, спрашивайте»,— отреагировал на эти заявления Дмитрий Песков.