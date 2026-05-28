Жительнице Кумертау выплатят более 1,2 млн рублей за травму на производстве

Суд в Кумертау обязал ООО «Кумполимер» выплатить работнице, которой из-за травмы на производстве ампутировали стопу, 1,2 млн руб. компенсации морального вреда. С иском в суд обратилась городская прокуратура. «Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка установила, что пострадавшая получила травму во время работы в августе 2025 года.

ООО «Кумполимер» зарегистрировано в декабре 2019 года. Компания занимается производством пластмасс и синтетических смол. Владелец — Николай Федоров. Выручка в 2025 году составила 170,14 млн руб., чистая прибыль — 456 тыс. руб.

Майя Иванова