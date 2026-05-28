Ликвидируется пермский фрахтователь затонувшего в Керченском проливе танкера

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю приняла решение о предстоящем исключении ООО «Кама Шиппинг» из ЕГРЮЛ. Соответствующая запись внесена в Rusprofile 27 мая. Сейчас организация находится в процессе ликвидации.

ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Равноправными владельцами компании являются Константин Сельков и Лариса Фролова. Общество является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

После этого владелец танкеров — ООО «Каматрансойл» — начал судебные разбирательства с ООО «Кама Шиппинг». В частности, компания отсудила у фрахтователя убытки, а также подала заявление о признании общества банкротом. Позже господин Сельков подал заявление о признании его банкротом. В отношении совладелицы ООО «Кама Шиппинг» Ларисы Фроловой уже принято решение о признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества.