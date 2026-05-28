Компания, построившая небезопасное жилье в Прикамье, вошла в процедуру ликвидации

ООО «Квадра Групп», построившее небезопасное жилье для детей-сирот в Кудымкаре, вошло в процедуру ликвидации. Сообщение об этом ФНС по Москве внесла базу данных 27 мая. Ранее руководителем общества выступал экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов. О решении ФАС ликвидировать ООО «Квадра групп» стало известно весной 2025 года. Собственник 100% долей компании Антон Егошин в конце 2025 года ликвидировал свой статус ИП.

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока. Позже отделом судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам города Перми было возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Квадра групп» 42,5 млн руб. Местные власти требовали взыскать с общества затраты, которые понес местный бюджет для устранения дефектов, допущенных при строительстве многоквартирного дома по ул. Виталия Онькова, 24б.

Представитель ООО «Квадра групп», экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Господин Седов был отправлен в СИЗО до 9 февраля. По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.