В ФАС согласовали преференцию футбольному клубу «Крылья Советов»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предоставление безвозмездного пользования недвижимым имуществом, включая тренировочную площадку, профессиональному футбольному клубу «Крылья Советов» (АО). Инициатором обращения выступило Министерство имущественных отношений Самарской области, сообщили в ведомстве.
Клуб, участвующий в официальных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, планирует использовать полученные объекты для привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям спортом. Ведомство подтвердило, что деятельность общества соответствует заявленным целям преференции.
Согласование было произведено с рядом обязательных условий. Срок действия преференции ограничен тремя годами, а использование объектов должно быть строго целевым без передачи прав пользования третьим лицам.
ФАС России взяла на себя контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства в ходе использования имущества. В случае выявления нарушений служба выдаст предписание о принятии необходимых мер.