В Хакасии овцы съели сосны, высаженные в память о погибших в ВОВ

В Усть-Абаканском районе Хакасии были повреждены саженцы сосен, высаженные волонтерами в рамках акции «Сад памяти» — в память о погибших в Великой Отечественной войне. Выяснилось, что саженцы съела отара овец. Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч рублей, его должен будет возместить владелец животных.

О происшествии первым сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик. Он заявил, что «произошло что-то из ряда вон выходящее, невозможное, ужасное действие». «Какие-то мерзавцы, я не нахожу здесь другого слова, не считаясь с трудом людей,... просто совершили акт вандализма! Выдернули эти крохотные маленькие зеленые побеги, саженцы, которым пророчилось стать вековыми соснами. Убили эти маленькие живые существа», — рассказал он в Telegram.

По данным Минлесхоза Хакасии, уничтожено более 60% высаженных сеянцев сосны — около 3 тыс. молодых деревьев. Изначально ведомство предполагало, что это акт вандализма и «чья-то злая воля». Однако оперативно-следственная группа МВД выяснила, что геоглиф уничтожила «бесконтрольно пасущаяся отара овец», а установленный забор животных не остановил.

«Установлен предполагаемый владелец животных — житель Абакана 1998 года рождения. Именно ему предстоит возместить ущерб. Его размер сейчас устанавливается, но, по предварительным данным, речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей»,— сказано в пресс-релизе министерства.

Памятный геоглиф размером 100 на 100 м был создан 15 мая в сельском поселении Сапогов. В его высадке участвовали более 350 жителей республики, было посажено более 6 тыс. сеянцев сосны.