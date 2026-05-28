Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную доставку грузов

Россия и Казахстан провели первую трансграничную перевозку грузов с помощью беспилотного транспорта. Об этом сообщил замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев на Евразийском экономическом форуме.

«Мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, что был проведен мегаэксперимент, который действительно показался успешным», — рассказал замминистра (цитата по ТАСС). По его словам, стороны организовали не просто запуск пустых автомобилей — была проведена именно доставка грузов.

Теперь сторонам необходимо разработать нормативные рамки движения высокоавтоматизированных транспортных средств, отметил Дмитрий Зверев. «Почему бы нам не сделать регулирование движения высокоавтоматизированных транспортных средств, синхронизируя, безусловно, это с национальными законодательствами», — заметил замглавы Минтранса.

О том, что сегодня должна состояться первая трансграничная перевозка грузов с помощью беспилотного грузовика «КамАЗ», Дмитрий Зверев сообщал еще 14 мая на форуме «Россия – Исламский мир» в Казани. Страну господин Зверев тогда не уточнил. Тогда же замминистра рассказал, что в настоящее время по дорогам России курсирует 101 беспилотный грузовик. Суммарно они преодолели более 14,5 млн км без единой аварии, заявил господин Зверев.