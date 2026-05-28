Чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 163 млрд руб. за четыре месяца

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 162,8 млрд руб. по итогам января — апреля 2026 года. Это на 1,8% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Конкретно за апрель чистая прибыль ВТБ выросла на 24,3% — до 30,2 млрд руб. «Результаты апреля и четырех месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках»,— прокомментировал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Чистые операционные доходы ВТБ до резервов увеличились в апреле на 18,8% — до 108 млрд руб., и на 5,9% — до 475,8 млрд руб. с начала года. Чистые процентные доходы группы составили 69,1 млрд руб. (+129,6%) в апреле и 265,9 млрд руб. (+221,5%) с начала года. Чистая процентная маржа достигла 2,6% за апрель и четыре месяца в целом против 1,2% и 0,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы группы достигли 31,3 млрд руб. в апреле (+33,8%). Аналогичный показатель за четыре месяца — 111,4 млрд руб. (+15,9%).

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 25,2 трлн руб. (+0,4% в апреле и +3% с начала года). Кредиты юрлицам достигли 18,1 трлн руб., увеличившись на 0,7% в апреле и на 5,3% с начала года. Кредиты физлицам, напротив, сократились с начала года на 2,6% — до 13,7 трлн руб. В апреле показатель не изменился.

Объем средств клиентов-юрлиц снизился в апреле на 2%, но остался без изменений относительно начала года (13,9 трлн руб.). Объем средств-физлиц не изменился в апреле и уменьшился на 2,6%, до 13,7 трлн руб., с начала года.