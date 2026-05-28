Разбирательство об ответственности в банкротстве «Кузбасс Майнинга» не ускорят

Арбитражный суд Кемеровской области опубликовал решение, которым отказал в ускорении рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Кузбасс Майнинг» — Александра, Нины и Владимира Рычковых. Ходатайство об ускорении рассмотрения дела 25 мая в суд направила Нина Рычкова, 26 мая суд вынес по нему определение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По мнению заявительницы, рассмотрение дела затягивается, поскольку судом принято решение об объединении нескольких споров в одно производство. Речь идет, в том числе, о рассмотрении спора по продаже долей ООО «Разрез Истокский» и ООО «ХУК». Кредиторы полагают, что Рычковы приобретали это имущество за счет средств группы компаний, включая ООО «Кузбасс Майнинг». В деле отмечается, что при последующей продаже указанных долей Рычков продавал фактически имущество «Кузбасс Майнинга».

«В настоящее время вопрос об объединении споров в одно производство не рассмотрен. Поскольку в настоящее время вопрос об объединении обособленных споров только лишь вынесен на обсуждение, правовых оснований для ускорения рассмотрения заявления в настоящий момент не имеется», — говорится в определении.

В декабре 2023 года в отношении ООО «Кузбасс Майнинг» было введено наблюдение, а в ноябре 2024 года открыто конкурсное производство. В рамках банкротства к субсидиарной ответственности по обязательствам компании привлекается новокузнецкий предприниматель Владимир Рычков, соответствующий иск к которому на 305 млн руб. был подан в августе 2024 года. В мае 2025 года суд наложил арест на имущество Владимира Рычкова и членов его семьи.

Лолита Белова, Игорь Лавренков