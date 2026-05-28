Спасатели Удмуртии достали лосенка из заброшенного трехметрового колодца в лесу

Спасатели достали лосенка из трехметрового заброшенного колодца в лесополосе рядом с СНТ «Италмас» в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС.

«Его обнаружил местный житель, отправившийся на рыбалку с сыном. Они услышали мычание животного и пошли на звук. Маленький лосенок бился в глубокой западне — выбраться самостоятельно у него не было возможности»,— говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели по лестнице спустились в колодец, обвязали дикое животное грузовым стропом и вытянули на поверхность. Лосенок сразу скрылся в лесу.