Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге прокуратура добилась компенсации пострадавшей после падения дерева

В Оренбурге суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 6 млн руб. с управляющей компании «Азимут» в пользу женщины, получившей тяжкие травмы при падении дерева. Решение пока не вступило в законную силу, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проверка показала, что 27 ноября 2025 года на жительницу Оренбурга, шедшую мимо дома № 14 по улице Промышленной, упало дерево. Пострадавшей потребовалось длительное лечение и реабилитация.

Прокурор Дзержинского района Оренбурга подал в суд иск о компенсации морального вреда. Суд признал требования обоснованными и обязал компанию выплатить деньги пострадавшей.

Сумма компенсации составила 6 млн рублей. Ответчиком выступила управляющая компания «Азимут», отвечающая за содержание территории.

Андрей Сазонов