В Саратовской области цены производителей на бензин обогнали средние по РФ

В Саратовской области в апреле зафиксирован рост цен производителей на бензин. По данным Росстата, цена выросла на 13,2%. Это сильно больше, чем в целом по РФ, где рост составил в среднем 6,1%.

Оптовые цены на топливо в Саратовской области взлетели вдвое выше общероссийских

По информации статистов, в апреле литр бензина марки АИ-95 стоил 67,68 руб., АИ-98 — 92,88 руб. Средняя стоимость дизельного топлива на конец месяца составила 74,72 руб. за один литр.

Средняя цена в регионе на автомобильный бензин сравнялась со средней стоимостью в Приволжском федеральном округе в апреле и составила 65,35 руб. за литр. В марте 2026 года литр бензина саратовчане могли приобрести за 64,99 руб.

Марина Окорокова