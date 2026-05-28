Суд рассмотрит дело о заказном убийстве в Екатеринбурге, совершенном в 2001 году

В Екатеринбурге будут судить 49-летнего жителя по обвинению в совершении заказного убийства, которое было совершено 25 лет назад, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Житель обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Как считает следствие, обвиняемый получил вознаграждение и вместе с соучастником убил местного жителя, у которого до этого произошел конфликт с неустановленными лицами. Они пожелали его устранить. Днем 26 августа 2001 года на стоянке у дома на ул. Серафимы Дерябиной потерпевший сел в Mercedes-280. Заметив это, обвиняемый подошел к машине и несколько раз выстрелил из переделанного газового пистолета ИЖ-72. Жертва нападения скончалась на месте происшествия. После этого сообщники скрылись на Opel.

Следователи смогли установить причастность обвиняемого к убийству после проведения допросов в рамках расследования преступлений прошлых лет. В отношении остальных соучастников убийства уголовное дело выделено в отдельное производство.

