В Уфимском районе автоматический укладчик прижал рабочего к поддону

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого пострадал 58-летний работник ООО «Аврора», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 24 мая на участке камнеформовки производственного подразделения компании в селе Чесноковка Уфимского района. Укладчик, который в автоматическом режиме размещал на поддоне продукцию, сбил с ног и прижал к поддону формовщика железобетонных изделий. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой.

Обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

ООО «Аврора», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Чесноковка в ноябре 2018 года. Компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Владельцем является Анатолий Ермолаев. Выручка в 2025 году равнялась 632,65 млн руб., убытки — 45,82 млн руб.

