Суд оправдал полицейского по делу о насилии над задержанным на станции Балезино

Глазовский райсуд Удмуртии оправдал полицейского, обвиняемого в насилии над задержанным (ст. 286 УК) на станции Балезино Кировского линейного отдела в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

По версии следствия, 34-летний сотрудник полиции в комнате для разбора с административнозадержанными согнул потерпевшему левую руку за спину и нанес не менее одного удара рукой по ребрам с левой стороны. Вред здоровью был квалифицирован как тяжкий. Обвинение считает, что фигурант не имел законных оснований для применения силы.

Суд, изучив показания участников процесса и заключения экспертов, пришел к выводу о непричастности подсудимого к преступления и признал его невиновным. Инстанция отменила меру пресечения и оставила полицейским за право на реабилитацию.

Кого необходимо привлечь в качестве обвиняемых по уголовному делу, установит Нижегородский следственный отдел на транспорте СКР.