Средний размер автокредита в Прикамье вырос на 17%

Средний размер выданного в апреле 2026 года автокредита составил в Пермском крае 1,4 млн руб. и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,6% (1,19 млн руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,17 тыс. автокредитов, что на 2,7% меньше показателя марта текущего года. Доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила в апреле 72,9%.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в первом квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 6,8 млрд руб. Это на 17,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,8 млрд руб.).