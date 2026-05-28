Участницу ОПГ на Урале будут судить за хищения у 412 граждан при сдаче аренды

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 34-летней участницы организованной преступной группы, которая обвиняется в хищении свыше 1,4 млн руб. у 412 граждан под видом сдачи в аренду объектов недвижимости. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ее будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что житель Екатеринбурга создал ОПГ для хищения денег у граждан, нуждающихся в жилье. В нее он вовлек обвиняемую. Участники группы размещали в интернете объявление о сдаче жилья со свежим ремонтом по низкой стоимости в конкретном населенном пункте. Клиентам они сообщали, что контакты собственника жилья будут предоставлены только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Для конспирации организатор разработал систему отказа клиенту в заселении и возврате денег. Офисные помещения организации постоянно менялись.

С июня 2016 года по март 2019 года в результате их деятельности пострадали россияне, включая 11 несовершеннолетних, которые пытались снять жилье в 85 регионах. Общая сумма ущерба составила свыше 1,4 млн руб.

Уголовное дело в отношении других участников уже направлено в суд. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 4,4 млн руб. наложен арест для возмещения ущерба перед потерпевшими.

Ирина Пичурина