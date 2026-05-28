В Иркутске будут судить сотрудников РЖД за взятки на 88 млн рублей

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых сотрудников подразделений ОАО «РЖД». В зависимости от роли каждого им вменяют в вину дачу взятки (ч. 4, 5 ст. 291 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в 2021—2024 годах фигуранты дела получили от гендиректора логистической компании и ее контрагентов 88 млн руб. Вознаграждение, считают правоохранители, должно было обеспечить беспрепятственное и оперативное обслуживание вагонов на железнодорожных станциях, а также приоритетное предоставление права перевозки и сопровождения грузов. Кроме того, соучастники передавали взятки другим должностным лицам на общую сумму более 10 млн руб. для решения возникших проблем.

Сотрудники РЖД были задержаны в мае 2024 года. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 32 млн руб.

