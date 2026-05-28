В Чувашии отменили угрозу атаки беспилотников

В Чувашии отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Режим действовал с 03:00 до 09:07. Об ограничениях в работе аэропорта Чебоксар не сообщалось.

В соседних Марий Эл и Татарстане действует режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова