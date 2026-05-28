Торгово-развлекательный комплекс построят в Омске на месте картодрома ДОСААФ

Департамент архитектуры администрации Омска выдал разрешение на строительство двухэтажного торгово-развлекательного комплекса (ТРК) на ул. 3-ей Островской. Ранее на этом месте находился картодром ДОСААФ, уточнила пресс-служба ведомства.

Площадь объекта составит около 5,7 тыс. кв. м. На первом этаже ТРК планируется разместить помещения для оформления выставок, а также административные, офисные, санитарно-технические и инженерные помещения. На втором антресольном этаже — компьютерный класс и универсальные лекционные залы, а также санитарно-бытовые и технические помещения.

Работы выполнит ООО «Геопартнер». По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в июне 2011 года в Омске, ее учредителем и директором указан Евгений Дьяков. Ему также принадлежит ООО «Геотоп», которое занимается строительством апарт-отеля на месте бывшего омского отделения ДОСААФ. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка «Геопартнера» составила 1,1 млн руб.

