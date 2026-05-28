Из Чайковского депортируют трех мигрантов

Сотрудники ОМВД России по Чайковскому округу выявили нарушение миграционного законодательства со стороны трех граждан Узбекистана, осуществляющих строительство гаража для местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Установлено, что патентов, выданных в Пермском крае, трудовые мигранты не имеют. В отношении каждого из них составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

По итогам рассмотрения материалов им назначены административные штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ. Нарушители водворены в Центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшей отправки на родину. Владелец гаража, незаконно использовавшего труд иностранцев, также привлечен к административной ответственности.