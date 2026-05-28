Водитель погиб, двое пострадали при ДТП с лосем на трассе в Удмуртии

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении автомобиля Hyundai Solaris с лосем на трассе Ижевск—Воткинск ночью 27 мая, сообщили в ГАИ Удмуртии.

Иномарка под управлением 22-летнего водителя врезалась в дикое животное, после чего слетела в кювет и въехала в дерево.

В результате ДТП водитель погиб. Внутри находились две 22-летние девушки. Пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности. Их со множественными травмами увезли в больницу. Авария произошла в зоне знака «Дикие животные». По факту ДТП проводится проверка.