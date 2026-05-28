«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам: до завершения акции по списанию пеней осталось несколько дней

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о возможности принять участие в акции «Идём с теплом!». Клиенты «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве, Губахе и Краснокамске смогут избавиться от пени*, если заплатят за тепло и горячую воду за апрель и погасят задолженность**, указанную в квитанции. Выполнить условия акции необходимо до 31 мая 2026 года включительно.

Квитанции можно оплатить, не выходя из дома — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

«Списание пеней — это возможность встретить лето без груза просроченных обязательств за тепло и горячую воду. Это исключает риски быть остановленным на границе, лишиться автомобиля и денег на банковском счёте. И, самое главное, клиент экономит средства семейного бюджета, избавляясь от набежавших пеней», — подчёркивает Мария Круглякова, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики обращают внимание, что своевременные платежи — это залог надёжной работы коммунальной инфраструктуры, так как они позволяют планировать и выполнять ремонты в полном объёме.

* Не распространяется на пени, взысканные или взыскиваемые в судебном порядке в момент проведения акции. ** Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также госпошлину и пени по уже полученным решениям суда и находящимся на рассмотрении в суде. Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

ПАО «Т плюс»