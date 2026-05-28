«Биннофарм Групп» — драйвер единого стандарта гормональной терапии для женщин

«Биннофарм Групп» совместно с ведущими экспертами поддерживает формирование единых подходов к терапии гормон-зависимых заболеваний, способствуя расширению доступа женщин к современной и качественной лекарственной терапии вне зависимости от региона проживания. Эта позиция компании была подтверждена в ходе симпозиума и докладов на секционных заседаниях на V Всероссийском конгрессе «Право на жизнь», где вопросы доступности лекарственных препаратов прозвучали наравне с научно-клинической повесткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock Фото: Shutterstock

В рамках симпозиума «Гормональная терапия: от фундаментальных принципов к персонализированной стратегии для благополучия каждой женщины» и докладов секционных заседаниях конгресса, при поддержке «Биннофарм Групп» были рассмотрены современные подходы к гормональной терапии и лечению гормонозависимых состояний. На симпозиуме обсудили современные подходы к терапии эндометриоза и эндокринных нарушений менструального цикла, в том числе в период менопаузального перехода. Эксперты также представили препараты гинекологического портфеля «Биннофарм Групп», который сегодня включает пять лекарственных средств. Портфель препаратов «Благополучие каждой женщины» является стратегическим направлением компании и ориентирован на поддержку женского здоровья на разных этапах жизни — от репродуктивного периода до менопаузы.

«Сегодня мы видим, как формируется новая парадигма: единый стандарт и доступность терапии становятся также важны, как и ее эффективность. Наша задача — обеспечить врачей клинически обоснованными решениями, а пациенток — терапией, которая реально улучшает качество их жизни. „Биннофарм Групп“ последовательно выстраиваем систему, в которой современные стандарты лечения становятся достижимыми для каждой женщины», — отметила к.м.н, руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп» Наталья Олиферук.

«Биннофарм Групп» реализует исследовательский проект NORMA, посвященный изучению эффективности и безопасности препарата гинекологической линейки для лечения эндометриоза. На данном этапе проект охватывает порядка 20 исследовательских центров по всей России, 488 пациенток уже включены в исследование. Таким образом, NORMA постепенно становится одним из самых масштабных наблюдательных исследований в области терапии эндометриоза в стране. Полученные результаты позволят подтвердить необходимость и значимость доступной медикаментозной терапии в отношении сохранения здоровья и качества жизни женщины.

По итогам марта 2026 года доля первого вышедшего на рынок бренда портфеля «Благополучие каждой женщины» достигла 11% в натуральном выражении (данные AlphaRM за Март 2026), что отражает растущий спрос на современные и доступные решения в терапии гинекологических заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Биннофарм групп»