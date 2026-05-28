В Прикамье выросли цены на бензин

За период с 19 по 25 мая в Пермском крае увеличились цены на автомобильное топливо. По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составила 67,29 руб., что на 32 коп. больше показателя предыдущей недели. Литр дизельного топлива вырос в цене на 19 коп. и стоит 79 руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Цена литра бензина АИ-92 увеличилась на 22 коп. и составила 63,94 руб. АИ-95 подорожал на 39 коп. и продается по 69,3 руб. АИ-98 вырос в цене на 34 коп. и стоит 94,9 руб.