Алексей Кондратьев согласован на пост председателя томского правительства

Законодательная дума Томской области согласовала Алексея Кондратьева на пост председателя правительства региона. Соответствующее решение приняла сессия областного парламента, проходящая 28 мая.

Решение поддержали 29 депутатов при одном воздержавшемся. Господин Кондратьев высказал удовлетворение «качеством голосования».

Как писал «Ъ-Сибирь», в настоящее время проходит формирование правительства Томской области, которое заменит администрацию региона. В новой структуре власти посты губернатора и премьера разведены.

Уроженец Новосибирска Алексей Кондратьев занимал пост вице-мэра этого города по строительству в 2014—2024 годах. В феврале 2025-го томский губернатор Владимир Мазур назначил его своим заместителем по строительству и архитектуре.

