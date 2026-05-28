«Россети» обеспечили мощностью первый в Сибири экопромышленный парк

Энергетики завершили работу по присоединению к сетям промышленного парка, который строится на востоке Новосибирской области в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На территории площадью 21 гектар разместятся научно-технический центр и предприятия, специализирующиеся на переработке вторсырья и утилизации отходов.

Чтобы обеспечить потребителю 4,1 МВт мощности, специалисты «Россети Новосибирск» проложили 18,2 км кабельных и воздушных линий электропередачи, смонтировали распределительный пункт 10 кВ, оснащенный современным отечественным оборудованием.

По предварительным оценкам, предприятия первого в Сибири экопромышленного парка будут перерабатывать более 100 тыс. тонн отходов в год. Уже заявлено три резидента, которые специализируются на обращении со вторичным сырьем: пластмассами, ломом стекла и полимерами. Кроме того, в регионе появится более 150 новых рабочих мест.

«Россети» реализуют в Новосибирской области и другие масштабные проекты, направленные на развитие региона. Так, в 2025 году энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр, который будет создавать импортозамещающие технологии связи. В настоящее время продолжается строительство инфраструктуры для культурно-делового квартала «Сибирь–Метрополь».

