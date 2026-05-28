Группа омичей незаконно вывела из России 162 млн рублей

Куйбышевский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 15 местных жителей, обвиняемых в незаконных валютных операциях на 162 млн руб. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2019—2022 годах фигуранты дела зарегистрировали в России на подставных лиц фиктивные организации. В последующем трое из них занимались переводом денег на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг или поставок. В банки подельники представляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Членам группы инкриминируют ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Александра Стрелкова