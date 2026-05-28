Новосибирские футболисты вышли на первое место во Второй лиге

Футбольная «Сибирь» впервые в сезоне вышла на первое место в группе «Золото» Второй лиги. Это произошло после домашней победы новосибирцев над другим претендентом на выход в Первую лигу — московским «Велесом».

Исход матча во многом был решен в середине первого тайма, когда после стычки на поле судья удалил сразу полузащитника гостей Марата Ковалькова и их голкипера Расула Мицаева. Вместе с ними он отправил на трибуну и главного тренера москвичей Алексея Стукалова.

Большое численное преимущество хозяева реализовали только один раз — Денис Покотыло дальним ударом отправил мяч в сетку на пятой добавленной к первому тайму минуте. Счет 1:0 удержался до конца матча.

Еще один претендент на победу в турнире — «Ленинградец» — проиграл астраханскому «Волгарю» (0:1) и уступил новосибирцам первую строчку в таблице. За три тура до конца чемпионата у «Сибири» 28 очков, у «Ленинградца» — 27, у вышедшего на третье место ивановского «Текстильщика» — 26.

Валерий Лавский